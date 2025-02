"Bez greške, ljudi koji su svedočili poslednjim Lukinim danima u Dalasu nisu bili oduševljeni njegovim profesionalizmom. Nazivali su ga lenjim. Unutar četiri zida je bila prisutna frustracija zbog njegove kilaže. Govorili su o njegovim navikama kao što je ispijanje alkohola, odnosno piva, kao i korišćenje nargile. Oni predviđaju njegovu košarkašku propast, ističući zdravstveni karton, a kao što neki vide, sve će to dovesti do katastrofe u narednih pet godina", naglašava Amik u svom tekstu.

- Luka Dončić je imao mnogo kritičara. Čak i unutar njegovog tima, ljudi su govorili: 'Da si bar desetak kilograma lakši, ne bi se povređivao tako često. Bio bi fizički spreman na kraju utakmica, na kraju sezone. Mogao bi da budeš još bolji igrač, posebno u odbrani. Samo činjenica da se ne vraća uvek u odbranu, neki kažu da je dobijao toliko tehničkih grešaka jer jednostavno nije mogao da izdrži više. Tako je, na neki način, sebi dozvoljavao da se povuče i uzme pauzu s vremena na vreme. Zbog toga je često dobijao tehničke greške. Nije on glup. Naravno, emotivan je, ali je zapravo bio loše fizički pripremljen - rekao je on, pa dodao:

- Ali druga priča koja stalno kruži, nadam se da ovo nije iznenađenje za sve, je da on zaista voli da pije. Neki čak kažu da je alkoholičar. Čuo sam to od srpskih izvora. Ljudi koji su zapravo uključeni u srpski nacionalni tim to pominju. Dončićeva familija je inače poreklom iz Srbije.

- I to frustrira, jer on je zvezda tima. Njegov stav određuje atmosferu, a ostali igrači to primećuju. Oni razmišljaju: Čekaj malo, ovaj lik ne dolazi na trening, ili dođe pijan, a mi treba da se ubijamo od trčanja? To nije u redu - zaključio je Fogt.