Košarkaš je seo na mesto suvozača, taksista mu je rekao da ne može tu da sedi zbog epidemioloških mera. To je razbesnelo Labovića, pa je došlo do žestoke rasprave.

"Nagomilalo se u meni. Nisam mogao više. Došao sam do toga da nisam hteo da se družim, da nisam hteo da jedem. Imao sam možda 115 kilograma kad sam izašao. Pa znaš kako izgleda bolnica… Ima prvo prijemno odeljenje. Ako si agresivan, odmah te vežu. Mene su vezivali. Ako si agresivan, vežu te do ujutru, ako nisi, odvežu te posle sat vremena. Onda odlučuju u koje odeljenje ideš. Ja sam bio u F, mislim da je to najgore. Nas desetorica u sobi, mogu svaki dan da dolaze posete. Ja sam tu bio 30 dana po zakonu. Oporavak je trajao do pre godinu dana. Izbegavao sam društva, tako sam se osećao. Izbegavao sam događaje, rođendane, proslave. Bio sam tužan", otkrio je Labović u razgovoru sa bivšim košarkašem Miletom Ilićem.