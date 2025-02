"Tesna utakmica za nas, nismo odigrali dobro defanzivno, to je razlog što smo izgubili. Počeli smo utakmicu dobro, kao i drugo poluvreme, bili agresivni u odbrani. Onda je Fransisko odigrao odlično, pokušali smo to da rešimo. Nismo bili spremni da se borimo jako i nismo bili agresivni do kraja. Želim da zahvalim navijačima što su nas podržali. Nažalost nismo ih razveselili. Idemo utakmicu po utakmicu u nastavku, svaka je bitna do kraja", rekao je Sferopulos.