"Sjajna utakmica. Hteli smo da sanjamo i sanjali smo. Magična noć. Ne budite me", rekao je Trinkijeri i dodao:

"Meni je sasvim jasno tvoje pitanje. Petrušev je trenutno najteži igrač da se čuva u Evropi. Može sve. Ja sam igrao utakmicu na neke druge stvari. On je bio fantastičan."

"Srbija i Litvanija su dva ponosna naroda kada je u pitanju košarka. To je rivalstvo, ali nije danas, već godinama i sa reprezentacijom."

"Bez Fransiska ne bi dobili utakmicu, bez rada svih igrača Fransisko ne bi dobio utakmicu. Košarka jako brzo evoluira. Danas je on bio jako dobar da napravi prednost i za sebe i druge. Puno su mu pomogli u odbrani. Cela ekipa je igrala fantastično."

Nije to dobro za košarku Evrolige.

"Nije dobro pušiti i piti rakiju, ali realnost je takva. Ja to ne mogu da promenim."

"Ne želim ići u politiku, to su dve velike škole košarke, najjače sa Španijom u Evropi. Želim da ostane rivalitet na sportskom nivou. Šta navijači rade, to nije do mene."