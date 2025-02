"To je kao i vaspitanje dece. Ako svom detetu kažete da ne može da jede picu, šta će ono poželeti više od svega? Naravno, picu!" zanimljivo poređenje napravila je Maša.

"Muški sportisti u ovoj zemlji (Amerika) su izuzetno atraktivni. Proganjaju ih žene. Teško je odoleti... Takvi su muškarci po prirodi. Kada mu ja dozvolim da to uradi - to nije varanje" izjavila je jednom prilikom za ESPN gospođa Kirilenko.

Ispostavilo se da je to bio sjajan potez. Maša je bila u pravu - kada je dozvoljeno, nije zanimljivo. Bar je tako bilo u Kirilenkovom slučaju.

"Naravno da je to bilo iznenađenje. Ako nešto nije dozvoljeno želite to. Ako vam je dozvoljeno, više vam ne treba. Ne planiram da uradim bilo šta, ali je rekla 'ako želiš da uradiš to, možeš'", rekao je svojevremeno Andrej.