Proslavljeni košarkaški trener, sada stručni konsultant - Vlade Đurović izneo je svoje viđenje utakmice 27. kola Evrolige između Zvezde i Žalgirisa.

Crveno-beli su poraženi rezultatom 86:80 pred svojim navijačima, a Đurović nije štedeo reči.

- Ne pamtim kada sam se ovoliko iznervirao, spavao sam kratko i slabo. Izgubili smo od Makabija, sad od Žalgirisa u momentu kada smo sa pobedom u prva četiri. I to od Žalgirisa koji objektivno nema šanse da se plasira u plej-in. Sada postoji neka teorija, ali vrlo, vrlo teško - rekao je Đurović, pa nastavio:

- Puna, nikad punija dvorana, atmosfera kao i uvek, ali izgleda ta atmosfera više podigne protivnika, Francisko odigrao svoju najbolju partiju i znao sam da će tako da bude. To su takvi igrači, kao i mali Smailagić. Znam da će da me izvređaju čim izađem, čovek da 15 poena za 18 minuta, 3/3 za dva i za tri, perfektno. Uz to i četiri, pet skokova - neverovatno.

Džon Braun je posebno zasmetao Đuroviću.

- Braun je igrao bez učinka. Imao je 0/2 šut, nula skokova, nula asistencija. On nije igrač za Zvezdu i ne bi ga uzeli ni naši timovi iz sredine tabele, Borac, Spartak... Kako onda da bude igrač za Zvezdu? Mitrović je od njega mnogo bolji igrač, a od kada je došao skoro da ne igra. Još nisam video da je neko dobio blokadu kao on protiv Partizana. I na ziceru teško daje, a i njegova mehanika je takva da teško pogađa sa tri-četiri metra, ma i sa dva. Ako on nastavi da kreće u postavi, ne vidim ružičastu perspektivu za Zvezdu - dodao je Đurović.

Đurović smatra da Zvezda sa Braunom u timu ne bi osvojila Kup Koraća.

- Zvezdu čeka meč protiv Bajerna, to može da dobije ako Braun ne igra. U Kupu nije igrao i nije bilo problema. On nije igrač za Zvezdu, smeta više nego što koristi.

Ne dopada mu se ni uloga Kodija Milera Mekintajera.

- Zvezda počinje sa postavama sa kojima i inače igra, najgore je što Braun tu. Ako se setimo početka protiv ASVEL-a i drugih mečeva, to je sve bilo mučenje, jer se počne sporo, a to nameće Mekintajer, jer je takav igrač. Bolje da se igra brže kao da Jago počne. Zvezda je do sada odigrala 50 službenih utakmica, svih 50 je Mekintajer počeo u prvoj postavi. Nekad Nedović, Dobrić, Davidovac i Kalinić sa njim, nikad zajedno Bolomboj i Petrušev, nekad Gedraitis... Ali nikad Jago! On je emotivac, Južnoamerikanac, daj ga u prvu postavu.

Ipak, Đurović smatra da ovo nije kritika upućena Sferopulosu...

- Ne kritikujem Sferopulosa, ne dajem mu savete, kažem mu samo da malo nešto promeni. Nemoj Brauna, kako ne vidiš da ne može. On nije igrač, ne sme on da igra. A Zvezda je Zvezda kada Petrušev i Bolomboj igraju zajedno. Kada je reprezentacija najbolja? Kada igraju Jokić i Petrušev zajedno. A pogotovo kada vidim da kreću Davidovac, Gedraitis, Kalinić... A Petrušev kao petica. On je četvorka - zaključio je Đurović.

