"Ne mogu to da objasnim. Jedna od najvećih stvari je da te vide kako izlaziš na teren i boriš se za njih. Dočekuju vas raširenih ruku. Putovao sam u SAD i sreo toliko navijača Partizana koji mi se jednostavno zahvaljuju samo zato što sam nosio dres i borio se u svakoj utakmici. To je posebno i ja ću zauvek biti Partiza", rekao je Egzum i potom se osvrnuo na čuvenu četvrtfinalnu seriju sa Real Madridom, kada je vodila 2:0 i na kraju izgubila.

"Razgovarajmo o epskoj seriji koju očigledno nismo mogli da završimo. To je samo košarka, to je takmičenje, to je sport i naravno da mi se ne sviđa kako su stvari ispale. Verujem da smo bili bolja ekipa u seriji i da smo zaslužili da nastavimo takmičenje. Razmišljao sam o svemu tome neko vreme, ali sad sam krenuo dalje. To je bilo pre nekoliko godina. I mislim da bi, kako je tekla sezona i šta smo radili, bilo posebno da smo otišli dalje", rekao je Dante.