Da, dobro ste pročitali! Deluje da se protivnički treneri i igrači plaše samo Srbina, te se odbrana igra isključivo na njemu, a ostali - šta urade urade. Jokić je i pored ovoga stigao do učinka od 22 poena, 15 skokova i šest asistencija i to - povređen, a Nagetsi do novog trijumfa, tako da se može reći da taktika Sakramenta nije uspela.