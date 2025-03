- Bavim se manekenstvom od petnaeste godine, u svet manekenstva me je uvela sestra koja me je prijavila za "Elite Model Look 2005", na kome sam pobedila i otišla na svetsko takmičenje u Šangaj. Nakon toga sam krenula da radim nedelje mode u svim vodećim prestonicama, Milano, Pariz, Njujork...