- Pa, mnogo je teško, ali postoji mogućnost. Partizan od 2002. godine nije dobio utakmicu u Pireju. Tada je dobio sa dva razlike. Partizan ima dva gostovanja neverovatno teška, prvo je Olimpijakos, drugo je Barselona. Partizan mora da jedno dobije, verovatno lakše Barselonu. Ali nije bez šansi ni večeras. Olimpijakos je skoro siguran na prvom mestu. Olimpijakosu je naredni meč važan, protiv Panatinaikosa, zato će malo sigurno da odmaraju. Bitno je zbog atmosfere u gradu, treba prolaziti ulicom tamo gde su navijači Olimpijakosa, a izgubio si. Teško je u Grčkoj, živeo sam 12 godina, znam kako to izgleda. Ne igraju Vokap i Vilijams-Gos, dva važna igrača. Taj Vilijams-Gos uvek dobro igra protiv naših timova, a igrao je u Partizanu. Da li će publika biti naelektrisana, ne znam, jer su bratski tim sa Zvezdom, znaju oni da se skandira na utakmicama Partizana "PAOK, PAO". Olimpijakos i PAOK se isto mrze, a ovo je veliki test za zrelost Partizana. Sada svi vidimo, pa i ja, da Partizan ima dobar tim, da su Amerikanci mnogo bolji posle onoga 2-8 na početku. Svaki od njih ima dovoljno samopouzdanja. Vezani su za klub, za grad, za navijače, vide koliko su veliki miljenici i oni kada igraju onako, pa ajde ne kao protiv Krke kada su umalo izgubili, spremali su se za Olimpijakos, znaju da se to priča da se nikada nije dobilo dole, da bi se imalo dosta šanse... Da budu u šest imaju šanse, ali još nisu ni u deset, objektivno., rekao je Đurović u emisiji "Arena Basket"

- Koliko mislim da je Barcokasu stalo da dobije Željka i može da zasmeta je doček Željkov, on je dočekan uvek aplauzom, ali ovde ne. Godinama je bio krvni neprijatelj. Dobijao ih je i sigurno ga neće pozdraviti, ne znam da li će to da se odrazi na igrače, videćemo. Nije Partizan bez šansi, Olimpijakos je favorit, najbolji su, ali Partizan je drugi po formi, koliko velikih pobeda na strani.

- Ja bih Vezenkova, zato što Vezenkov ima veće samopouzdanje, Furnije iako je bio u NBA najbolji strelac u svojoj ekipi i jedan od najboljih šutera, mene je iznenadilo što se vratilo. Nije mnogo mator, on ima utakmica gde može da bude dobar, ako promaši prvih par šuteva, može da bude dobar, nije toliko drzak. Bugarin može na više načina da da koševe, a ovaj je ipak sa šutem. Pokuševski je idealan i za jednog i za drugog, igrao je i NBA, zna ovog iz NBA lige, ima duge ruke, mogao bi, ali može to i Lakić. Ako bi želeo Lundberg to, da pravi faulove. Ne znači da viši igrači moraju da budu, ako budu tu Tajrik Džons i Dejvis držali ih snagom, da ne prime loptu unutra, nisu oni igrači koji će da ubace sa tri-četiri metra. Odlučivaće tu i skok. Možda tu neki Papanikolau koji igra sto godina bude džoker, da da nekoliko trojki. Može da šutne i 0/6. Partizan mora da odigra fantastičnu partiju, gde su četiri igrača blizu 100% mogućnosti i da imaju toliki procenat. Ako imaju Karlika i Brauna, koji budu loše šutirali, onda nemaju šta tu da traže.