"Izuzetno teška utakmica, znamo ekipu Cedevita Olimpije, svoj kvalitet pokazuju u oba takmičenja počev od Evrokupa gde su stigli do same završnice. U tom timu je puno iskustva i kvaliteta, i očekujem da zaista pokažemo svoje pravo lice bez padova u igri. Jedino tako ćemo doći do rezultata", rekao je Lazić.