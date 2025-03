- Dolazimo do kraja Evorlige, imamo još šest utakmica. Mi završavamo maraton i vreme je da napravimo sprint. Maraton je maraton, 42 kilometra, ali smo sada u poslednjim kilometrima i moramo sebe da gurnemo jače. To moramo da uradimo, to je ono što očekujem od igrača. Da gurnemo sebe, da pokažu malo volje pred ovakav meč. Igramo protiv dobrog tima, oni su treći po ofanzivi u Evroligi i videli smo da nismo dobri u odbrani i kako igramo protiv ofanzivnog tima, moramo biti fokusirani i efektni u odbrani. To je naš prioritet, takođe, naš napad mora biti bolji nego u ABA ligi. Moramo pronalaziti rešenja i da vidimo saradnju, da uradimo ono što smo pokazivali i ranije da umemo - rekao je Janis Sferopulos.