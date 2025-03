- Dobro smo počeli utakmicu, Milano je uvek imao neko malo vođstvo od 5-6 poena. Bilo je dobro defanzivno, ali su detalji odlučili rezultat. Bila je neizvesna utakmica do kraja. Neke otvorene šuteve smo promašili, bacanja, i to je uticalo na rezultat. Oba tima su mogla da pobede, a na kraju bih rekao da smo mogli da dobijemo nešto više od utakmice, pričam o rezultatu, zbog načina na koji smo se borili tokom meča. Borili smo se dobro. Nema pritužbi na račun toga. Želim da se zahvalim navijačima i ostaje još pet utakmica do kraja regularnog dela sezone. Ono što brine jeste povreda Džooela Bolomboja, deluje ozbiljno i to je jako bitno, možda bitnije od rezultata.