"Ponosan sam. Mogu da kažem da sumnjam da to zaslužujem (ovacije), nisam niko i ništa i ne znam šta sam to uradio dobro da bi mene neko lepo dočekao. Zahvalan sam im i oni to znaju. Ništa meni, slava ide Gospodu. Ja se samo trudim, nisam toliko bitan, ali kad te neko lepo dočeka, kada skandira, ne mogu da kažem da ne znači. Ipak smo ljudi, znači", rekao je Mirotić.