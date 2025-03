"Mi smo znali da će on igrati, najavio sam to. Kevin je Kevin. Znamo kako igra, ono što je problem, mi smo primili 21 poen u petvom poluvremenu iz izolacije, iz igre 1 na 1 i 16 poena iz skoka u napadu, znači 37 od 54 smo primili iz ta dva segmenta. O svemu smo pričali i pripremali utakmicu. Šta da radimo. Tako je, kako je", rekao je Željko, prenosi "Telegraf".

"Nemojte sad da uvlačite čoveka u nešto. Da vam kažem nešto, on je igrač Barcelone i igra za Barcelonu, treba da igra kako je igrao. Treba da uradi sve za njegov tim. Bilo ko od nas. To što nosiš u srcu, nema veze. On je profesionalac, trebalo je da šutne 0/12, pa je kao okej? Ne razumem. Čovek igra kako igra i treba. Svaka mu čast, treba da igra tako", poručio je Obradović.