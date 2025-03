Barselona je u 29. kolu Evrolige savladala na svom terenu Partizan rezultatom 87:80 , a junak trijumfa bio je bivši as crno-belih Kevin Panter koji je meč završio sa 25 postignutih poena.

"Nemojte sad da uvlačite čoveka u nešto. Da vam kažem nešto, on je igrač Barcelone i igra za Barcelonu, treba da igra kako je igrao. Treba da uradi sve za njegov tim. Bilo ko od nas. To što nosiš u srcu, nema veze. On je profesionalac, trebalo je da šutne 0/12, pa je kao okej? Ne razumem. Čovek igra kako igra i treba. Svaka mu čast, treba da igra tako", poručio je Obradović.