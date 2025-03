"Džejms Harden je sigurno jedan od najboljih igrača jedan na jedan u poslednjih X godina, ako ne i najbolji. Tu snagu koju on poseduje, igru iz kontakta uz finte koje pravi, prvi korak – to niko nema. Niko nije bio teži za čuvanje od onog Jamesa Hardena do pre pet-šest godina. Protivnici su ga usmeravali da ide na polaganje, nisu mu dozvoljavali step-back šuteve, bukvalno mu nisu dali da šutira", kaže Bogdan i dodaje: