Nikola Jokić je ponovo vodeći u MVP trci NBA lige. Prošle nedelje je Srbin gledao u leđa Kanađaninu Šeju Gildžesu-Aleksanderu, ali se to potpuno promenilo!

Naravno, Nikolina 30 -20 -20 partija je uticala na ovakav ishod, ali i pobeda Denvera nad Oklahomom. Kasnije je Jokić propustio dva meča, pa se može desiti da ponovo dođe do promene na vrhu, ali je kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović objasnio zbog čega njegov saigrač iz nacionalnog tima treba ponovo da bude MVP.

"Jokara… (smeh). Još jednom pokazuje da i kad si najbolji i kad si trostruki MVP, kad osvojiš NBA titulu da opet ima mesta za napredak, da možeš da se usavršavaš da budeš još bolji, da dodatno radiš na sebi. To je ono takmičenje sa samim sobom. On je stvarno podigao lestvicu i neverovatno je u kakvom kontinutietu to radi. Nadam se i mislim da će uzeti MVP nagradu i ove godine", rekao je Bogdanović u intervju za "Basketball Sphere".