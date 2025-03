- To su gluposti, ego ... Nismo slepi. Valjda vidimo šta Jokić radi. Nijedan naš igrač, bivši as, kao i ovi iz susedstva koji su bolesno ljubomorni, ne mogu Nikoli da stanu na crtu. Gledam razne podkaste, slušam šta se priča i ne verujem. Kažu drugačija se košarka igrala tada... Ma, hajde... Što niko od njih nije uradio ni delić onoga, što Nikola godinama unazad radi. Nisu mi ni do malog prsta! Čovek je najbolji! Tačka. Broj jedan u svetu. Svako ko kaže drugačije, greši. Mi Srbi smo skloni tome da umanjimo vrednost nekoga ko je bolji od nas. Ne svi, ali to je u krvi nekima od nas. Neki bivši asovi i dalje misle da su najbolji, ne razumeju da dolaze neki novi klinci koji su bolji. I umesto da ih to raduje, oni...