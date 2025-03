"Imao sam nekoliko sjajnih razgovora sa Gordonom tokom cele sezone i generalno. Znate, on je mlad košarkaš. Zbog porodice i zbog brata pokušava da prevazilazi sve prepreke i da bude tu za sve u svojoj porodici. A, to nije lako. I to je važno, pa čoveče, moramo da izađemo tamo i da budeš naš moćni napadač, naš najnesebičniji igrač u NBA", rekao je Meloun i potom dodao: