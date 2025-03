U podkastu "Pick and roll sa Mićom Berićem" , bivši reprezentativac naše zemlje analizirao je poraz crno-belih od Barselone u 29. kolu Evrolige.

"Sterling Braun je ušao u problem sa ličnim greškama. To je ujedno i želja da bude agresivan, ali i problem. I plus i manji minus. Mora da radi na tome, mora da bude svestan koliko je bitan, da je jedan od dva lidera ovog tima uz Karlika Džonsa", kaže Berić.

"Onda igrač koji uđe umesto njega, svestan da Braun ima tri faula, pričam o Vašingtonu, on napravi tri lične greške za par minuta i tehničku. Svestan si skraćene rotacije, neophodan si timu, moraš da budeš na terenu daleko veći broj minuta… i napraviš takve gluposti…. Njegova reakcija i tih par minuta su bili skandalozni. U jednom trenutku prikažu Željka kome nije jasno šta čovek radi. Bio je jedan faul nad njim, ali ne smeš da gubiš glavu. On je posle povukao ekipu da izgleda par minuta kao "muva bez glave"", ističe proslavljeni as.