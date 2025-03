Bilo je Meleounu važno da istakne i igru Vlatka Čančara i Spensera Džonsa: "Obojica su bili izvanredni. Vlatka nisam spomenuo, ovo su bili prvi minuti koje je odigrao, imao je osam skokova, dve asistencije. A Spenser, on je kidao u Dži ligi. Spenser je stvarno dobro šutirao u Dži ligi, ali njegova fizička struktura, njegova odbrana - to je ono što volite."

Ipak, susret nije bio lak bez Nikole Jokića. "Verujem da igrači shvataju kako je to kad nemate trostrukog MVP koji daje 30 poena po noći. Nemate Džamala Mareja koji ima 20 poena, nemate Brauna koji je tranzicioni igrač broj jedan u ligi. Pa, to znači da moramo da igramo jako, tvrdo i to smo radili 48 minuta. Imali smo 22 izgubljene lopte, mi to ne volimo,ali momci su sve ostavili na tom terenu."