Lazarević otvoreno govorio o incidentu koji je šokirao košarkašku Srbiju.

Bivši košarkaš Crvene zvezde, Stefan Lazarević, govorio je otvoreno o fizičkom obračunu koji je imao sa Džejmsom Nanelijem u Beogradskoj areni pred treći meč finalne serije regionalnog takmičenja.

Žestok međusobni sukob košarkaša Zvezde i Partizana bio je definitivno jedan od događaja koji su obeležili prethodnu sezonu u ABA ligi.

Sve je počelo na drugoj utakmici finalne serije ABA lige kada je prilikom slobodnog bacanja za Zvezdu Naneli pokušao da zaustavi Lazarevića, ali to je uradio na krajnje nesportski način. Iskusni Amerikanac uhvatio je Lazarevića za vrat, ali to je promaklo sudijama.

Lazarević tada nije reagovao, međutim, kada je posle meča video snimak pobesneo je, pa je rešio da se prvom prilikom razjasni sa Amerikancem. Sreli su se između treninga u Beogradskoj areni pred treći meč, Lazarević je prišao Naneliju i usledio je haos.

"Čitav događaj bih opisao kao neku moju zakasnelu reakciju na ono što se prvobitno desilo. Garantujem svojim životom da taj momak nije imao razlog da uradi to što je uradio na sred utakmice. U tom momentu sam ušao na 20 sekundi do kraja, Janis u fazonu nemoj samo da napraviš faul. Ja ulazim iz zamrzivača, samo nemoj da napraviš sran*e i eto nađe me sran*e. Kažem da je to moja zakasnela reakcija jer koja bi normalna reakcija, u bilo kojoj situaciji, trebalo da bude da ti neko iz čista mira uradi tako nešto? Jedino objašnjenje njegovo, pitao sam ga, rekao je da sam mu uleteo u kolena. Pokušao je da me zagradi, ja sam ga zaobišao", otkriva Lazarević u podkastu kod Luke i Kuzme i dodaje:

"Nisam tada bio svestan tog momenta. Ja sam potpuni utisak celog tog događaja stekao tek sutradan kada sam video snimak i kada su ljudi krenuli da me zovu. Zove me majka i kaže 'što te uhvati onaj čovek onako, šta si mu uradio?' Da sam tada bio svestan toga, ne bih odreagovao tako kako sam odreagovao u tom trenutku. Nisam to očekivao na košarkaškoj utakmici, to je van svake pameti.

Imao sam onaj neki zakasneli pokret, gledam gore, čekam loptu, i osetim ruku na vratu. Prvo sam mislio da je to neko odgurivanje, kao bio je bezobrazniji malo, al samo me odgurnuo. On se čovek okrenuo ka meni i za vrat, ne gleda loptu, ne gleda koš, ne gleda ništa. To je nešto što je iniciralo sve to. Sramota je da to niko nije video i sankcionisao. Njemu je to prošlo tako. Kuvalo se u meni, hoću da uzmem pravdu u svoje ruke, jer najviše mrzim nepravdu, a tada sam osetio nepravdu na svojoj koži, ne znam zašto. Sedim kući, blejim, pitam se, ušao sam na 20 sekundi, brate gde mene nađe. Za deset godina, koliko sam proveo u FMP-u i Crvenoj zvezdi, nisam ni izbliza imao neki ispad kao taj".

Ispričao je košarkaš FMP i šta se tačno desilo u hodniku Beogradske arene.

"Sve je to nekako kuvalo i kulminiralo u meni, i hteo sam to da razjasnim, bio sam inicijator toga. Nisam ja prijateljski ušao u razgovor, najiskrenije. Mi smo pričali nekim tonom gde je on osetio da nešto nije u redu, da to neće proći tek tako. Iz te interakcije je došlo do koškanja, on je to osetio kao pretnju, dobio sam udarac, rvanje, tamo, vamo, sva sreća, da je taj momak, Jaleen Smith odreagovao kako treba, razdvojio nas, i to se tako završilo. U suštini, ja ništa nisam dobio od toga. Dobio sam udarac u glavu, ali to sam uradio zbog sebe. Nisam bio čist i miran sam sa sobom", kaže Lazarević.

Snimak tuče Nanelija i Lazarevića Izvor: Instagram

