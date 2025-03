"To je on sad preneo tebi, a on je sada u Americi, preneo ti je to što je izjavio u novinama pre 10-15 dana, da ABA liga nikoga ne interesuje. Na osnovu kojih argumenata? Šta je on to, do čega je on došao pa priča da nikoga ne interesuje? Pa to je najgledanije takmičenje u regionu. Ako kažeš nešto, ako bilo šta kažeš, malo se informiši i pogledaj šta se dešava. Strašno bih voleo da je ovde, da mu se to kaže – nemoj da pričaš stvari koje ne znaš, koje ne razumeš i nisi se informisao“, rekao je Paspalj.