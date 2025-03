Trener Partizana izneo je svoja očekivanja pred naredni evroligaški izazov.

Košarkaši Partizana u okviru 30. kola Evrolige igraju veoma važan meč protiv Efesa u Beogradskoj Areni (petak, 20.45).

Pred ovu utakmicu svoja očekivanja je izneo trener crno-belih Željko Obradović koji je prvo otkrio na koga neće moći da računa.

- Spremamo se u nekom normalnom ritmu, posle jednog veoma teškog perioda za nas, potovanja u Barselonu i Dubaji. Svi igrači su dobro sem Marija Nakića, koji jutros nije trenirao - počeo je Obradović, pa dodao:

- Što se tiče utakmice sa Efesom, to je prvo veliko finale za nas, s obzirom na situaciju u kojoj smo bili i mi i oni, izuzetno važna utakmica. To je tim koji igra izvanredno, imaju takav roster da su među najboljim ekipama u Evropi bez ikakve sumnje. Ja sam pažljivo pogledao poslednju utakmicu koju su igrali protiv Bajerna, i to je možda i najbolja utakmica koju sam video ove sezone u Evroligi. Izuzetan kvalitet, igraju u punoj brzini sa dosta promena ritma, kažnjavaju svaku vrstu pomoći, očekujem zaista zahtevnu utakmicu.

Govorio je potom i o zanimljivoj sezoni u Evroligi.

- Najinteresantnije za ljude koji prate Evroligu, a to je da se praktično do zadnjeg kola neće znati mnogo toga. Imamo još pet utakmica, i mnogi timovi imaju šansu da budu na nekim boljim pozicijama što se tiče plasmana, ali i na nekim gorim. Zavisi od rezultata. Mi imamo pet utakmica, a od toga su četiri direktni protivnici, plus Alba koja je posle promene trenera odigrala odličnu utakmiczu u prošlom kolu. Velika borba nas očekuje do kraja.

Dotakao se i navijača Partizana.

- Navijači znaju važnost ove utakmice. Naravno, na nama je da damo maksimum koji možemo na ovom meču, i još jednom ponavljam, protiv izuzetno teškog protivnika.

Za kraj, još jednom se osvrnuo na Efes.

- Efes ima na svim pozicijama mnogo kvalitetnih igrača, počevši od pozicije jedan gde su doveli našeg bivšeg igrača Pi-Džeja koji se veoam brzo uklopio, inteligentan igrač, i brzo se uklopio do čoveka koji je godinama tu, Šejna Larkina, i praktično je on odlučio ovu zadnju takmicu protiv Bajerna. Imaju igrače koji imaju visinu na poziciji tri, imaju tri igrača na poziciji četiri, i to zavisi od toga za šta se trener odluči, koga da koristi više. Doveli su iz Reala Poarijea koji je izvanredan igrač, Oturu na pozicij pet. Mogu da dosta da kombinuju. Svako poštovanje za njih, ali verujem u naše sopstvene mogućnosti. I da, odlučiće odbrana, ako ne budemo igrali na nivou odbranu, biće veoam teško - zaključio je Željko Obradović.

Partizan se pred 30. kolo nalazi na 10. poziciji na tabeli sa skorom 15-14, dok je Efes 11. sa istim učinkom.

