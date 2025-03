- Mogu da kažem da sam drugačiji igrač i osoba. Kada sam bio prvi put u Milanu bio sam najmlađi igrač u ekipi koja je igrala Fajnal for. Sa mnom u ekipi su bile veličine poput Ćaća Rodrigeza, Kajla Hajnsa, Điđija Datomea... Učio sam svaki dan, postavili smo cilj da igramo Fajnal for i radili smo na tome svaki dan. Kada sam došao u Partizan morao sam da postanem lider jer smo imali veoma mladu ekipu. Nosili smo klub do sledećeg nivoa i za tri godine koliko smo bili tu smatram da smo uspeli u tome - rekao je Ledej.