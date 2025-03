Ostalo je još pet kola do kraja regularnog dela Evrolige, a čini se da će neizvesnost trajati sve do poslednjeg kola.

"Panatinaikos! Jedan je od favorita! Zatim Real Madrid, Olimpijakos! Da me pitaš, voleo bih Partizan! Mnogo bih voleo da se to dogodi, svi znamo Željka Obradovića, najboljeg trenera u Evropi, osvojio je toliko titula sa Panatinaikosom i Fenerom! Svi znamo da je legenda i voleo bih da ih vidim u finalu! Ali, dug je put do toga!", rekao je on.