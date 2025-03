Sve je bilo na strani Olimpijakosa . I momentum, položaj na tabeli, pobednička forma, kvalitet... Međutim, desilo im se da potcene protivnika. A, kad se to desi, onda je poraz neminovan. I to protiv desetkovane Zvezde koja nije imala igrača na poziciji "petice" i gde su reket pokrivali Džon Braun, Nikola Kalinić i Rokas Giedraitis . I odigrali su savršenu partiju. Pokidali su u odbrani i neutralisali centre Nikolu Milutinova (2 poena) i Mustafu Fala (4 poena), te Sašu Vezenkova sveli na podnošljivih 19 koševa. Sjajni šuter Evan Furnije sveden je na sedam koševa, dok je Šakil Mekisik upisao 14. Crvena zvezda je definitivno najluđa ekipa u Evroligi ove sezone, kadra da pobedi najbolje timove i izgubi od onih najslabijih. Imaju izabranici Janisa Sferopulosa dva trijumfa nad liderom Evrolige Olimpijakosom i jednom od najskupljih ekipa Monakom. Bolji međusobni skor od drugoplasiranog Fenerbahčea, šestoplasiranog Bajerna i Pariza, sedme ekipe na tabeli. Iza sebe su ostavili gigante poput Barselone i Reala. Ali su zato zakazali protiv Žalgirisa, Milana, Asvela i Makabija.

A, sad malo o igri Crvene zvezde. Ono što je daleko važnije od same pobede jeste način kako se do nje došlo. Izabranici trenera Janisa Sferopulosa povratili su u Pireju uigranu, pokretljivu i nadasve inteligentnu odbranu sa mnogo koncentracije i "čitanja napada" protivnika. Zvezda je igrala savršenu odbrani u igri "jedan na jedan", posebno u prvom poluvremenu, uz dosta pravovremenih rotacija i pomoći saigrača kada je bilo neophodno. A, napad, pa on je delovao skoro, pa kako treba, uz fluidan protok lopte, fokus i strpljenje. I što je najvažnije, bez panike, uz ispravne odluke. I upravo ti segmenti igre dovodili su do ludila trenera Olimpijakosa Jorgosa Barcokasa koji je mlatio rukama, urlao na svoje saradnike i igrače, ne mogavši da tokom cele utakmice uspostavi kontrolu. Gledano statistički Crvena zvezda imala je 24 asistencije, pogodila 13 trojki i kao što smo naveli igrala granitnu odbranu, uz odgovornost i timski rad. A, kad je tako, ekipa ne može da izgubi.