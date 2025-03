- Imamo situaciju da su Olimpijakos, Panatinaikos i Fenerbahče sigurni u Top 3. Za četvrto mesto se bore, Monako, Zvezda, Partizan, pa i Real. A ako se Real bude borio, onda to znači da nema Zvezde i Partizana, odnosno da ih je pobedio. A, ako ga pobede ovde, onda on nema šansu. Ili ćemo biti gore bez Reala, ili će Real biti bez nas, nema šanse da bude drugačije, jer Real igra dve utakmice sa nama ovde - analizirao je Vlade.

- Igraju sa ekipom koja je iskusna, koja ima 11 igrača oko 30 godina, a najmlađi ima 25 godina. Mnogo su jaka ekipa i niko nije rekao danas da je Luka Banki pobedio Partizan sa Virtusom, a vidimo gde je Virtus. On opet dolazi i mora se obratiti pažnja na to - dodao je Đurović.

- Posle Dubaija ovo je drugačija utakmica, drugačija motivacija, drugačiji teren. Partizan je favorit. I da uzmemo u obzir sve kvalitete Efesa, 55-45 je za Partizan, jer su na njegovoj strani i publika i dobar tim. Ako bude došlo do igre poen za poen i da jedna lopta odlučuje, onda je to nešto drugo. Oni su namazaniji i iskusniji, a mislim da bi Partizan to trebalo ranije da reši i da dobije bez drame. Naravno, nisam neka Baba Vanga, ali mislim da bi tako trebalo da bude - zaključio je Đurović.