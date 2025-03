"Ne verujem da sam ikada bio pesimista. Svašta sam uradio i prošao u životu, a ja sam neko ko je realan. Kada preuzimam na sebe, ja to činim svesno. To je posao moj, mojih pomoćnika i to i mi moramo da podignemo tim. Hvala ljudima i izvinjavam se. To nije normalno, to će ostati duboko u nama. Meni lično. Ovo izdanje je neverovatno".