- Neverovatan košarkaš, još bolji momak. On to shvata, razume i uklapa se u ono što pokušavamo da uradimo… On je kul momak za druženje. On sluša. Igrao je velike utakmice od kada je tinejdžer. Ponekad ga opsujem, ali on sluša, izađe tamo i bude bolji. To je znak nekoga ko želi da pobedi. Svi imamo isti cilj. Svi znamo šta je to - rekao je Džejms Harden.