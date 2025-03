Sada je ovu trku prokomentarisao i košarkaš Minesote Ostrin Rivers koji tvrdi da je srpski as taj koji zaslužuje to priznanje.

"Ne sviđa mi se kada nagrade jer su se glasači zamorili ili zato što je neko uzeo previše nagrada. Uradili su to sa Džordanom, uradili su to sa Kobijem, sa Lebronom Džejmsom. Lebron je trebalo da uzme bar sedam nagrada,. Nekoliko godina su dali nagradu nekome drugom jer su verovali da će to biti dobro za NBA i ostala sr****", rekao je Rivers.

"Razumem da Nikola nije najpopularnije lice NBA, razumem da nije Amerikanac, da nije ambasador košarke. Znam da ne pomaže da se popularizuje košarka, jer nije takva osoba. On je stranac, nije iz američke kulture. Nije on igrač koga ljudi vide i kažu - vau. Da li je to zbog toga kako izgleda, kako igra, sve to možete da kažete i to ne znači ništa. Kada stavite crno na belo statistika ne laže. Nikola ima najbolju sezonu u odnosu na bilo koga u ligi. To nije ni za debatu. Dominira više od bilo koga, najviše znači svom timu. Da Nagetsi nemaju njega bili bi tim koji se bori za prvog pika", zaključio je Rivers.