"U Los Anđelesu se poznate ličnosti vraćaju na utakmice, možda je Luka čak i razlog za to. Možda je on razlog zašto se vraćaju. Zato to mora da mu bude motivacija za budućnost. Znamo da Luka igra bolje kada je pritisak veći. Ja jednostavno verujem da je rođen za ovaj grad. I da je ovaj grad stvoren za njega. Neću reći bukvalno, ali to je njegov karakter. Verujem da će ovde uspeti", kaže Saša.