"Otvorili smo utakmicu u prvoj četvrtini 1/6 za tri poena i 3/9 za dva, to je veoma loše, 4/15 šut, izgubili za pola koša. Sve ono što smo radili, bilo je neuporedivo bolje, izašli na dobre procente, jer smo igrali pametno pet na pet, odbranu smo igrali dobro, pametno. Zahvaljujući dobroj odbrani i igri pet na pet na polovini terena, gde smo bili loši to je tranzicija. Da smo tu bili bolji, rezultat bi bio bolji za nas. Ovo je važna utakmica pogotovo kad dolazite iz situacije iz koje smo došli, pre četiri dana smo odigrali onakvu utakmicu, reagovao sam i razgovorao sa igračima i nasamo i pojedinačno, pred timom, rekao sam da izađu i uživaju, ovo niko nema. Ovoliko ljudi, ovi ljudi su nas bodrili, bili su uz tim. To je uticalo, sve u svemu, važna utakmica i duplo kolo. Sutra putujemo za Minhen i da vidimo šta možemo tamo, videli ste druge rezultate" poručio je Obradović na početku.

- Ovo je Evroliga, ako vratimo poslednje dve utakmice protiv Efesa, ne treba trošiti reči. To je najgora utakmica. Protiv Barselone, tamo smo imali sem druge četvrtine sve dobro, igrali smo pametno. Odigrali smo to kako smo odigrali, ušli u nervozu, napravili su neki igrači tehničke greške. Morali su na klupu, da se smire. Opet ponavljam, ovaj tim ima svoje lidere, kad su oni tu, mi smo drugi tim. To je to. Na kraju, bitno je da tim ima to što ima večeras, veliku i ogromnu želju i kad se napravi nešto da se trči i da se brani. Mi smo to radili. Niko ne igra na nivou vrhunskom cele godine i praktično je nemoguće ostvariti iz raznih razloga.