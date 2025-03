"Trudim se da u svom klubu zabranim muškoj deci raznoraznih uzrasta mlađih kategorija da dolaze u ljubičastim ili rozim patikama sa cirkonima i cvetićima koji su nacrtani na tim patikama, gde se oni oduševljavaju. Današnji klinci gledaju sasvim drugačije na svet i na sve oko nas, tako da polako pokušavam da im izbijem to iz glave ako hoće da se bave nekim sportom, da budu vrhunski sportisti sa jakim karakterom. Ne znam, možda je mene vreme pregazilo, pa živim ja u nekom drugom vremenu, ali mislim da sam u pravu i da ne grešim. Jednostavno, ne možeš da mi dolaziš na trening ili utakmicu sa ljubičastim patikama, to su ženske boje, ili sa cirkonima, cvetićima i da se oduševljavaš. To je glup, banalan primer, ali i te kako utiče na njihovu psihu, na samu borbu, jer teren je poprište borbi i moraš tako", rekao je Milan Gurović.