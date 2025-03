Povreda je prošlost, a Nikola Jokić je jači nego ikad. Srpski as nastavio je tamo gde je stao pre pauze. Ponovo je uključen "mod" totalne dominacije.

Vodio je konstantno domaći tim do 28. minuta, imali su u nekim momentima i do 15 razlike, ali onda je Milvoki dodao gas i okrenuo na 88:83. Međutim, tada "stvari" preuzima Jokić i uz pomoć Portera i Brauna brzo vraća vođstvo Denver koje do kraja njihov rival nije uspeo da ugrozi.