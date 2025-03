"Očekujem možda i najtežu utakmicu do sada u sezoni, jer svi znamo koliko je bitna i ko je Real Madrid. Pogotovo u zadnje vreme kako igraju, pronašli su svoju igru i ritam. Imaju kvalitetne igrače, ali naravno oni dolaze na naš teren i pred naše navijače. Mislim da i te kako imamo šanse", rekao je Petrušev.

"Ako bude egal do kraja, odlučiće ko će biti čvršći i pametniji u tim momentima. Oni su atletski dominantni, ali ako ih uvedemo u naš sporiji ritam, gde ćemo mi uzimati pametnije šuteve, to će biti bitno. Oni su dugo godina najdominantnija centarska linija. Otišao je Porije, ali tu je Ibaka da pomogne Tavaresu koji je sam po sebi dominantan. Više će biti nekog izvlačenja njih van reketa, kako bi bilo prostora za prodor naših igrača. To je plan".