Dobra vest je da se Srbija neće seliti iz Letonije ukoliko dođe do same završnice. Evrobasket počinje 27. avgusta i trajaće do 14. septembra, ove godine igra se u čak četiri države Kipar (Limasol), Finska (Tampere), Poljska (Katovice) i Letonija (Riga), dok će se sama završnica odigrati u Letoniji.