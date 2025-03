– Očekuje nas utakmica protiv jedne atipične ekipe. Ekipa Studenta po svojoj fizionomiji igra bez klasične petice, tako da je i atipična priprema utakmice. Sa njima smo se do sada sastali tri puta i znamo šta možemo da očekujemo. Znamo koje probleme možemo da imamo, znamo svoje prednosti tako da verujem da spremni dočekujemo tu utakmicu – rekao je Nemanja Planojević , trener ekipe.

– Sa jedne strane to jeste stvarno velika satisfakcija, a sa druge strane to ne znači ništa ako ne budemo pravi u ovom delu sezone za koji smo se pripremali i ako ne ostvarimo ono što se očekuje od nas. Fokusirani smo samo na to i samo o tome razmišljamo.