- Kontrolisali smo igru do samog kraja, od početka pa sve do poslednja dva minuta. Kontrolisali smo ritam, imali smo problema sa defanzivnim skokovima, rekao sam igračima da se ne borimo dovoljno. Igrali smo veoma pametno u odbrani, sveli Zvezdu da pogađa minimalno. Dobro smo pogađali za dva poena. Nismo imali mnogo izgubljenih lopti. Veoma sam ponosan na igrače što su obezbedili ovu bitnu pobedu za nas - počeo je Mateo.

- Utakmica nije gotova do 40. minuta. Ne mogu da kažem da sam se uplašio. Igra se do kraja, mogli smo da izgubimo danas, to je košarka. Pre dve godine smo osvojili Evroligu u poslednjoj sekundi. Borimo se do kraja. Niko ne zna ko će pobediti do samog kraja, ovo je košarka, magično je. Ne znaš da li ćeš da pobediš ili izgubiš do samog kraja.