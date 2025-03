- Nisam tužan, ne bih igrao Evroligu tako, u ovom takmičenju nemate osećanja, morate da budete kao serijski ubica, da odete na posao i odete. Ako počnemo da plačemo izgubćemo sledeći meč, tako da sam zadovoljan kako smo se borili do kraja, kao što sam rekao na početku nisam srećan početkom. Zona nas nije iznenadila, jer on to često koristi, posebno u bitnim mečevima kao večeras, borili smo se i imali otvorne šuteve, ali sve smo ih promašivali. Falilo je malo agresivnosti u odbrani, to je bio problem. Na poluvremenu smo rekli da moramo da se smirimo, da počnemo od odbrane i videli ste kako je padal ralzika. To je razlika što nismo loše počeli, promašivali smo otvorene šuteve.