Čuveni košarkaški agent govorio je o aktuelnoj temi.

Evroliga je 5. marta objavila kompletnu informaciju o uvođenju seleri kepa već od naredne sezone i detalje vezane za revolucionarnu promenu koja se sprema, te će klubovi morati da menjaju svoju transfer politiku.

Ova vest odjeknula je u čitavoj planeti, a u intervjuu za Mozzart sport aktuelne teme se dotakao i čuveni košarkaški menadžer Miško Ražnatović. On je, za početak, istakao da smatra kako Evroliga teško da može da bude neizvesnija nego do sada.

- Teško da mogu da zamislim da neka liga može da bude neizvesnija od Evrolige u ovogodišnjem formatu gde se, evo, pred sam kraj još ništa ne zna i stalno se dešavaju iznenađenja. Ne očekujem da će novi propisi uopšte uticati na to - rekao je on, pa dodao da plate najboljim igračima neće značajno porasti i pored toga što nisu uključeni u takozvani ‘Base Reuneration Level’.

- Ne, to što su dva najbolja, odnosno najplaćenija igrača nisu uključena u ‘salary cap’ apsolutno neće uticati na to da se njihove plate zbog toga povećavaju.

Zatim je u dahu nastavio.

- Ovo je velika novina. U razgovorima sa skoro svim timovima, apsolutno niko nema plan šta i kako dalje. Voleli bi da dovedu igrače ispod 23 godine, ali isto tako su svi svesni da ti igrači nisu spremni da igraju Evroligu, u najvećem delu slučajeva. To pokazuje i sadašnja Evroliga gde takvih igrača gotovo da i nema. Jednostavno, niko još nije našao perfektnu formulu i nije našao odgovor na pitanje šta će biti konkretno sa ovim delom - rekao je Ražnatović, a zatim se dotakao i mlađih igrača (košarkaši do 23 godine takođe ne ulaze u ‘Base Reuneration Level’):

- Ti igrači, koji su ekstratalentovani, već su draftovani i nalaze se u NBA ligi. Ona druga kategorija ide u SAD za NIL ugovore (Name, Image, Likeness ugovori ili skraćeno NIL, omogućavaju mladim sportistima da svoje ime, sliku i imidž koriste u komercijalne svrhe pr. au) koji su između milion i dva miliona za igrače koji nemaju kvalitet da igraju Evroligu. Oni koji imaju taj kvalitet, to je toliko velika razlika, da mislim da se ti igrači nikada neće ni naći u Evroligi. Jednostavno, pogodnost iz finansijskog fer-pleja neće apsolutno ništa doneti klubovima, jer niko neće moći da je iskoristi. Da bi se došlo do igrača koji ima do 23 godine, mora da bude neko za koga nisu zainteresovani ni NBA, ni koledži. Situacija je takva da će koledži pokupiti 100 do 200 igrača iz Evrope. Dakle, ostaje neka treća, četvrta, peta garnitura, koja nije spremna da igra verovatno ni ABA ligu, a kamoli Evroligu.

Zatim se osvrnuo i na porez na luksuz.

- Svi timovi sa kojim sam razgovarao su protiv ovoga. Potpuno mi je nejasno da su upravo oni to izglasali, a da su sada u situaciji da imaju strašne probleme da oforme tim... Niko ne želi da plati porez na luksuz, svima se to čini nepravednim. Šta i kako će raditi klubovi, da li će se snalaziti da to izbegnu, zaista ne mogu da tvrdim. Zavisiće prvenstveno od etike evroligaških klubova i ne postoje neki ozbiljniji problemi da se ova pravila izbegnu, da se ne uradi ništa što je nelegalno, a da se taj budžet fiktivno poveća, odnosno da igrači dobijaju novac iz drugih izvora. Uostalom, nešto slično već postoji u SAD, gde koledži nemaju pravo da plaćaju igrače, a svi oni opet igraju za ogroman novac. Verovatno isti model može da se napravi i u Evropi, da igrači ne budu plaćeni od strane klubova, nego od nekog drugog, za neke druge stvari. Generalno, ne znam hoće li klubovi to da koriste. Ta mogućnost postoji, kao i mnoge druge. Zato sam i najveći protivnik ovog pravila jer, ako donesete pravilo koje vrlo lako možete eskivirati, zaobići, onda ono nema neku specijalnu vrednost.

Govorio je i o velikim problemima koji mogu da uslede.

- Klubovi su u priličnoj panici, neznanju. Tržište koje u ovo vreme već pomalo živi, sada je potpuno stalo. Zato što se trenutno svi preračunavaju, pokušavaju da nađu formulu, da nađu ta dva (najplaćenija) igrača. Jednostavno, mnogo problema u poslovanju i prilikom sklapanja tima imaju svi, u želji da se ova pravila poštuju - istakao je Ražnatović, pa otkrio da bi igrači u koledž košarci mogli da imaju veća primanja nego u Evroligi:

- Igrači u Razvojnoj ligi nemaju veće plate, to su smešni ugovori, na oko 50.000 dolara bruto, uz plaćen stan, to nije to. E sad, igrači na koledžu da, apsolutno da. Mnogo igrača iz Evrope će ove godine na koledžu imati ugovore veće od milion, a kao što znate, mali broj igrača u evroligaškim timovima ima ugovore veće od te sume. Imaćete situaciju da će neki igrači koji su maksimalno na nivou ABA lige zarađivati više nego oni koji su u Evroligi i imaju dvocifren broj poena u proseku. Da ne navodim sada neke primere, ali u Evroligi je ugovor od 600.000-700.000 vrlo dobar ugovor. Kako stvari sada stoje, takav ugovor biće slab za neke igrače koji dolaze iz Evrope na koledž

Posao agenta se, pak, neće puno promeniti.

- Moj posao će biti isti. Nemam nameru uopšte da se bavim klupskom matematikom, njihovim proračunima, budžetima i ostalim stvarima. Sami su izglasali pravilo, sami neka vode računa o poštovanju istog. Znam koja je vrednost igrača, koja je cena i tu cenu će klubovi morati da plate, ako žele da ih imaju. Ukoliko nemaju tu mogućnost, probaće se sa drugim klubovima. A, sve više i više, nažalost, moram tako da kažem s obzirom da sam najveći fan Evrolige, probaće se sa i nekim drugim takmičenjima i ligama koja će verovatno moći da plate pravu, realnu vrednost igrača. Istu evroligaški timovi vrlo često neće moći da plate. Ne zato što nemaju dovoljno finansijskih sredstava, već zato što će biti ograničeni finansijskim pravilnikom.

Dao je Ražnatović i svoje mišljenje o čitavoj priči.

- Ovo je jedan od najvećih autogolova u istoriji evropske košarke. Pucanj u sopstvene noge. Ovo pravilo, u ovakvom obliku, neće imati dugovečnost. Moraće stvari da se menjaju, da li će biti tri ‘anchor’ igrača (najplaćenija pr. au) umesto ili da se korijugu još neke druge stvari, tipa da se izbace troškovi koji ulaze u ovo – ne ulaze. Ovo je jako mali iznos, osam miliona evra u ovom trenutku, kada najveće evropske zvezde polako dostižu cenu od četiri miliona evra, nema nikakvog smisla. Ono što je najgore u celoj stvari, prilikom krojenja ovog pravila pokušalo se da se uradi nešto što ima u NBA, nešto što ima UEFA, zaboravljajući se da su to lige koje nemaju konkurenciju. NBA liga je ono najbolje u košarci, UEFA Liga šampiona u fudbalu.

Za kraj otkrio je i kako očekuje egzodus evroligaških zvezda.

- Polako, ali sigurno dolazi do neke konkurencije. Imamo najavu NBA Evrope u kojoj finansijski fer-plej neće postojati i u kojoj se očekuju znatno viši budžeti klubova. To će automatski značiti veliku selidbu igrača jer oni u Evroligi neće moći da dobiju taj novac zbog finansijskog fer-pleja. Ima dosta govora i o novoj ligi, koja pretenduje da ima budžet od pet milijardi dolara i bila bi rival NBA ligi. Tu bi takođe bilo mesta za određenu količinu evropskih igrača, sa znatno većim budžetom i mogućnostima da se plate igrači koji su, da ponovim, limitirani u mogućnosti da dobiju određeni novac u Evropi koji zaslužuju zbog finansijskog fer-pleja. Lako je moguće da, možda ne u sezoni pred nama, već od takmičarske 2026/27, vidimo ogroman egzodus evroligaških zvezda u druga takmičenja. Što, imajući u vidu da Evroliga nema potporu od strane mladih igrača o čemu sam već pričao, jednostavno dovodi do toga da će kvalitet košarke biti znatno niži, neizvesnost verovatno još veća, utakmice dobre za gledanje, ali kvalitet će biti sve manji jer će faliti zvezda - rekao je Miško Ražnatović, pa zaključio:

- Biće sve potpuno suprotno u odnosu na NBA ligu, gde se sve vrti oko franšiznih igrača, zvezda koje privlače gledaoce. Ovde će ljudi gledati košarku jer vole timove, navijaće za Partizan, Zvezdu, Olimpijakos ili Panatinaikos ko god da igra i u kojoj god da su ligi, a ne zbog izuzetnih sastava i kvalitetne košarke. Po meni, to je tužno i nije dobro. Sigurno će vremenom da utiče na produkt Evrolige, ali o tome su čelnici klubova morali da razmišljaju pre nego što su se odlučili za ovaj korak. Mislim da u tom momentu nisu znali i nisu očekivali da se pojavi NBA Evropa i druge lige o kojim sam govorio. Veliki sam protivnik ovog pravila. Vreme će pokazati da li sam u pravu kada kažem da novo pravilo u izvornom obliku neće moći da prođe, odnosno da će se pre ili kasnije vršiti neke promene. A, možda čak i da se ukine.

