Nekadašnji košarkaš sa velikom dozom opreza, ali i gorčine gleda na mogućnost da srpski klubovi postanu stalni članovi elitnog takmičenja

Srpski košarkaški klubovi Crvena zvezda i Partizan zaslužuju daleko više poštovanja i uvažavanja od strane Evrolige, mišljenje je Milana Gurovića, legendarnog asa, danas trener poznatog u radu sa mladima.

Da podsetimo, nezvanično Crvena zvezda i Partizan dobili su ponudu Evrolige za višegodišnje licence, ali po posebnim uslovima. Naime, srpski klubovi trebalo bi da plate višemilionsku "članarinu" i to po sezoni. Ugovori bi stupili na snagu verovatno 2026. i trajali bi do 2029. godine. Međutim, tu nije kraj ciničnoj ponudi Evrolige. Crvena zvezda i Partizan ne bi imali udeo u vlasništvu takmičenja, samim tim ni prihode od TV prava i marketinga. Potcenjivački, ignorantski, degradirajuće... Jednom rečju ponižavajuće!

Milan Gurović igrao je za "večite rivale" i zapanjen je ovakvom ponudom Evrolige, mada izražava rezervu, ako je istinita, jer nije zvanična.

- Čitao sam da Zvezda i Partizan treba da dobiju višegodišnje licence... Ali ti detalji... Kad pročitaš sve to... Deluje da je sve to potcenjivački! Posebno da Zvezda i Partizan nemaju bilo kakva prava na dobiti od takmičenja. To ne razumem - rekao je za Kurir Milan Gurović i nastavio:

- Posebno ovo za višemilionske članarine. Verujem da Zvezda i Partizan to mogu da ispune, ali bi trebalo i da profitiraju. Valjda je normalno, da kad već platiš, onda i očekujes da nešto zaradiš. Tako bi trebalo da bude. Normalno. Ali... Nisam upućen u celu stvar i da li je sve to istina što se piše. Ali, ako je sve to tako, onda je jasno da svi klubovi nisu u istoj poziciji. Da su jedni elita, a neki drugi razred. A, to nije dobro. Te klasifikacije mi se ne dopadaju.

Ima argumente Milan Gurović za ono što govori.

- Crvena zvezda i Partizan su najgledaniji klubovi u Evroligi. Njihovi navijači prave najbolje atmosfere. I to su razlozi zašto cela Evropa jedva čeka utakmice dva srpska kluba u Beogradu. Nažalost, izgleda da to ništa ne vredi i da se mi tu ne pitamo previše.

Možda bi Zvezda i Partizan trebalo da sačekaju ponudu od NBA, iako nisu prvobitno u planovima najjače lige sveta.

- Pre pet, ili šest godina sam rekao da će NBA doći u Evropu. I da će napraviti svoju evropsku diviziju od desetak klubova koji će se takmičiti u NBA. I to će se sigurno desiti u dogledno vreme. To možda i nije loše, jer košarka napreduje. Beograd kao veliki grad zaslužuje da bude u društvu najboljih i to bi bio bum! Zamislite da se Zvezda i Partizan nađu u NBA ligi? To je tri nivoa više od ovoga sada. I organizaciono i finansijski... Država tu može da pomogne... Po meni bilo bi lepo, videti Njujork, Golden stejt u Beogradu. Onda bismo morali da pravimo i veću dvoranu. (smeh)

Trenutno NBA preferira gradove kao što su Madrid, Barselona, Atina, Pariz, Berlin, Milano, Istanbul... Jedno 12 ekipa.

- NBA gleda sve kroz profit i zato su ovi gradovi u prvom planu. Zbog toga što su to centri finansijski i ekonomski mnogo jači od Beograda. To je jedini razlog, jer tamo vide sigurnu zaradu. Zato smo na "stend baju". Treba da budemo strpljivi i da čekamo.

Milan Gurović krajem aprila sa svojim Realom želi da napravi iznenađenje i posta prvak države u kategoriji do 18 godina.

- Spremamo se za prvenstvo Srbije u juniorskoj konkurenciji. Čekamo taj fajnal-ejt, 24, 25. i 26. aprila. U četvrtifnalu bi trebalo da idemo na Partizan. Verujem da ćemo biti konkurentni za medalju. Mega i FMP su glavni favoriti za osvajanje titule, a mi i Partizan vrebamo šansu iz drugog plana - otkrio je Milan Gurović.