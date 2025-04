- Naravno, neko će reći - Real Madrid, ali je dosta puta i preokrenuo rezultat i uveo je Zvezdu u brže napade. Zato, kategorično tvrdim da je Jago pogođen. Jako se brzo zaboravlja koš Partizanu, trojke sa osam metara... Sve se to zaboravlja, ali to je bekap igrač. Zato je doveden, da nije opteretio ekipu, koliko ja znam, finansijski - rekao je Aleksić.

- Stalno se iskusni igrači dovode jer nema strpljenja za mlade. Mislim da će eventualno ove licence i dugogodišnji period igranja u Evroligi dovesti do toga da bude više hrabrosti za mladima, ali i oni gledaju ka Americi, koledži plaćaju da školuju, to je moderan danak u krvi. Ja sutra ne znam da mojoj deci to ponudi da li bih odoleo.