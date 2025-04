"Janis Sferopulos je veoma inteligentan čovek koji u teškim sredinama odlično pliva. Zvezda jeste teška sredina. On je dve godine opstao kao trener Olimpijakosa. Makabi... On gleda da mu igrači budu raspoloženi, zadovoljni. Ako se izgubi utakmica misli kako da oraspoloži igrače. Na krilima nekih dobrih stvari, on uspeva. Pokazuje da je dobar trener", rekao je Vujošević.