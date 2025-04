- Da su Lebron ili Kari ubacili 61, 10 i 10 u utakmici u ovo doba godine, ugasili bismo internet i "ESPN" bi pričao o tome dva dana uzastopno... Ali kada Jokić to uradi, to je samo još jedna noć. Zašto? Zato što on nije ono što se od njega očekuje da bude - napisao je Vilijams i potom pojasnio:

- On nije blistav, nije glasan. Ali nemojte pogrešiti - po veštini on već nadmašuje Šekila O'Nila, Hakima Oladžuvona, čak i Karima Abdul.Džabara. Samo se plašimo da to kažemo. Jokić nije samo najbolji igrač na svetu - on tiho gradi jedno od najvećih nasleđa koje smo ikada videli - a mediji se i dalje ponašaju kao da je slučajnost - poručio je Džej Vilijams.