"Mislim da će on biti MVP", rekao je Vilijams.

"Jasno, ja sam njegov saigrač pa sam možda pristrasan. Ono što viđam, toliko poređenja sa Džordanom, mislim da bi bila nepravda da on ne bude MVP na kraju sezone", rekao je Džejlen Vilijams.

Možemo reći da su brojke Gildžes-Aleksandera odlične, najbolje kada je on lično u pitanju jer ima u proseku 32.8 poena, 6.4 asistencije i 5 skokova po meču, kao i 1.7 ukradenu loptu.

Ako pogledamo PER indeks, onaj koji pokazuje efikasnost najbolje moguće, Jokić ima 32.47, ispred Šaja koji je na 30.97.

Jokić je Amerikancima "pokvario" PER indeks jer je ispred Džordana i Lebrona kada se gleda čitava istorija ovog merenja. Do njegove pojave PER indeks se predstavljao kao najbolja definicija najboljeg igrača svih vremena.