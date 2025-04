- Pjer Henri ! On me kolenom na treningu zakači. Igrali smo nešto "5 na 5". I pukla mi ta "patella tendon" ispod čašice i tu je krenuo sunovrat. Padam na parket, ono pogledam nogu, a čašica mi bukvalno stoji na sredini butine. Rupa ovde... I odjednom kreće hladan znoj - priča u podkastu "Jao Mile" Ivan Paunić i nastavlja:

- Šta će biti posle? Kako će biti? Da li ćeš se vratiti? Da li nećeš? Operacija posle pet, šest dana. Tokom operacije verovatno je bila uneta ta bakterija. Kad sam došao posle sedam dana na kontrolu, on (lekar op.a.) mi je rekao imaš temperaturu, ali to je normalno. Kao, otvarali smo ti koleno. To je meni bilo čudno u tom trenutku.