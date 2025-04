„Marko Marinović je tražio da iz Dunava, gde sam kao Pratizanov igrač igrao na dvojnu registraciju, dođem u Borac na pozajmicu. To se i desilo, ali posle samo dve utakmice Marinović je smenjen, a na čelo stručnog štaba došao je Dejan Mijatović kome se nisam uklapao u viziju tima. Nisam praktično igrao pet, šest meseci, ali u reprezentaciji do 20 godina selektor Nenad Čanak mi je dao loptu u ruke, ukazao veliko poverenje i to mi je mnogo značilo. Na kraju smo zauzeli peto mesto, u četvrtfinalu smo izgubili od Francuske koja je osvojila titulu. Ali, dobra stvar za mene je što sam se tu upoznao sa Vuletom Avdalovićem, a karijeru sam nastavio kod njega u OKK Beogradu“.

„Nisam to trenirao, to mi je urođeno. Verovatno sam to nasledio od oca i strica. Nisam ih gledao, ali po pričama drugih ljudi, bili su veoma brzi i eksploizvni, pa mislim da mi je sve to urođeno. To je nešto čime pokušavam da pravim prednost na terenu i trudim se da sve to usavršim, kako bih što je moguće više pomogao ekipi. Mnogi su me upoređivali sa Milošem Vujanićem, koji je igrao u Partizanu, Panatinaikosu i reprezentaciji. Gledao sam njegove klipove i moram da priznam da mi sva ta poređenja jako prijaju“, ističe Petrović i iznosi još jednu zanimljivu činjenicu: