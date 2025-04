Legendarni as Partizana neke igrače nije štedeo...

Nekadašnji košarkaš Partizana Goran Grbović pričao je za Kurir u vezi neuspeha Partizana u Evroligi.

Crno-beli su izgubili od Žalgirisa 70:66 i tako su izgubili sve šanse u dalji prolazak u narednu fazu elitnog takmičenja, a na ovu temu je pričao nekadašnji as beogradskog kluba, koji je imao i niz zamerki na račun pojedinih košarkaša.

Goran Grbović je otkrio šta mu je najviše smetalo ove sezone u Partizanu.

- Kao nekadašnji igrač i čovek koji živi za Partizan, nije mi jasno, kao ni prošle godine to da gubimo hemiju u ekipi i selektivno, gde smo poraženi u sigurnim utakmicama koje moraš da dobiješ protiv nekih slabijih protivnika ili se ponekad dešava da vodiš nekom velikom razlikom koju izgubiš u roku od par minuta. Mene su ove sezone izuzetno razočarali Dejvis i Ife Lundberg, a onda imaš Tajrika koji nije neka pretnja u napadu, koji može jedino ako uhvati skok da ugrozi protivnika, ovako ne može da poentira jer nema šut. Balša Koprivica očigledno nije napredovao. Neki igrači nisu pružili želju, volju, neku borbenost, gde nisu opravdali za to koliko su plaćeni. Jako smo loše igrali odbranu tokom cele sezone, ponekad smo delovali da smo se skupili na dan utakmice. Evo juče niko nije čuvao Franciska, uvek ide u desno, a niko to nije pokušao da zaustavi. Nije bitno ako ti izgubiš malim rezultatom, ali želim da vidim borbu, želju i angažovanje, a ne kao ponekad kad gubiš utakmice bez borbe. Evo igraš protiv Žalgirisa njima ne treba ništa, a nama treba pobeda kako bi ostali u trci, a oni su delovali kao da tu pobedu žele više. Jedino šta tražim od igrača je da uradiš ono za šta si doveden i plaćen, ne tražimo od tebe da postaneš najbolji u Evroligi. To mi se jako svidelo kod Tajrika, on je u ekipi imao najveću borbenost, želju i nikad nije dao na ekipu i na sebe. Lunberg je u poslednje vreme igrač bez statistke. Trener zna njegove kvalitete i vrline, on ih sigurno ima, ali to nije pokazao - rekao je a zatim dodao:

- Ja nisam trener, ali je svakako bilo propusta, ne samo protiv Žalgirisa, već tokom cele sezone. Za mene je to najviše utakmica protiv Efesa i Monaka. Željko mora da pronađe ulogu svakom igraču, to je osnova. Meni nije jasno šta igra Pokuševski, ne znam šta rade s Balšom, ne trener već oni koji su zaduženi za to, jer nije samo Obradović odgovoran za to. Koprivica ima 215 centimetra, ali tu visinu ne koristi ispod koša, dok bi svaka ekipa u Evroligi volela da ima takvog igrača kod sebe, on kod nas dobija slabu minutažu i tako ne može da se razvija igrač. Moraju da shvate, da treba da žrtvuješ igrača (Balšu Koprivicu), kao što je to radio Dule Vujošević, neka greši, ali neka igra jer će tako napredovati, a ne čim pogreši napolje i nema ga par utakmica - istakao je nekadašnji as Partizana.

Stranci su podbacili, dok domaći igrači nisu dobijali pravu šansu...

- Ife Lundberg je dosta spor tokom šuta, on može da pogađa ako su prazni šutevi, ali nikako ne može preko visokih igrača jer njegov šut ima veliki luk. On se nalazi u padu forme, njemu to traje već dva meseca, Dejvis takođe. Lakić nije dobijao šanse u drugom delu sezone... Mitar Bošnjaković je bolji u ovom trenutku od Lundberga, uvek dajem prednost domaćim igračima, ali su i jednako dobri. Stranci su podbacili, teško je objasniti, imaš ovaku ekipu atleta, plus imaju dobru tehniku ali se to nije refektovalo na rezultate.

Domaći igrači nisu dobijali pravu šansu, sada je jasno da ABA liga nije pravo merilo, gde igraju domaći igrači. Evo sad i veliko pitanje čemu služi regionalna liga, ja to govorim već duže vreme, mi smo te pare trebali da uložimo u razvoj srpske košarke, gde bi sigurno izalazili talenti kako za Partizan i Zvezdu tako za Evroligu i NBA.

Kurir sport / Đorđe Babić